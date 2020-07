Travolto da un'auto il giovane ciclista di Cepagatti Nicolas Chiola: è grave

Brutto incidente stradale questa mattina a Chieti Scalo per Nicolas Chiola, 19enne ciclista di Cepagatti considerato un talento promettente per il ciclismo abruzzese. Alle 10,45, infatti, mentre si stava allenando percorrendo via dei Vestini, è stato travolto da un fuoristrada.

Come riporta ChietiToday il mezzo, guidato da una donna, arrivava da Madonna delle Piane e stava girando verso strada dell'Acquedotto. Il ragazzo invece proveniva dal senso opposto in direzione Chieti alta. L'impatto è stato violento e Chiola è finito a terra battendo violentemente la testa sull'asfalto. Trasportato subito all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ha riportato un serio trauma cranico e le sue condizioni sarebbero gravi.

Lievi ferite per la conducente dell'auto medicata all'ospedale di Chieti. Dei rilievi si sono occupati i vigili urbani di Chieti. Chiola lo scorso anno aveva avuto un altro incidente a Rosciano.