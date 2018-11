Pescara, incidente lungo la Nazionale Adriatica: uno dei conducenti si dà alla fuga

Incidente nella notte lungo la Nazionale Adriatica Nord all'altezza del centro commerciale Delfino. Due auto, una Lancia Y ed una Fiat Panda si sono scontrate per circostanze ancora da chiarire. A bordo della Lancia c'era una ragazza mentre nella Fiat viaggiavano quattro ragazzi. In base al racconto dei testimoni, la giovane avrebbe chiamato i suoi amici per assisterla dopo il sinistro ed inizialmente il conducente dell'altra vettura si era fermato.

Improvvisamente però, prima dell'arrivo della Polizia, i quattro ragazzi si sono allontanati senza lasciare alcuna generalità e con l'auto incidentata. Uno dei presenti è riuscito però a scattare una fotografia alla targa sulla quale ora indagano gli agenti. La ragazza è rimasta lievemente ferita ed è stata medicata dal personale della Misericordia di Pescara intervenuto sul posto.