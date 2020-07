Sbanda con la moto di grossa cilindrata: grave incidente in via Vestina a Montesilvano [FOTO]

Era ormai arrivato a pochi metri dalla sua abitazione, ma uno scontro con due vetture lo ha fatto finire in ospedale. Un motociclista di Cappelle sul Tavo è rimasto vittima di un brutto incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di ieri alla fine di via Vestina, poco prima della rotatoria che porta alla contrada Terra Rossa.

L'uomo, un poliziotto di 42 anni in sella alla sua potente Honda Cbr 600, ha dapprima urtato una Fiat Punto che procedeva nella sua stessa direzione, per poi sbalzare contro una Opel parcheggiata nelle vicinanze. Un doppio scontro che lo ha trascinato violentemente a terra, causando al malcapitato diversi politraumi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha provveduto ai primi soccorsi immediati, per poi procedere al ricovero in ospedale nel reparto di Ortopedia. La prognosi è di 40 giorni. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio della polizia locale di Montesilvano, guidata dal comandante Nicolino Casale.