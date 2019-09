Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, ricoverato a Pescara in gravi condizioni

Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada.

In seguito al grave incidente stradale avvenuto ieri, mercoledì 18 settembre, nella zona industriale di Ortona, un uomo di 49 anni del posto è stato trasportato all'ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Il centauro ferito è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso in eliambulanza e le sue condizioni sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe finito fuori strada per evitare di scontrarsi con un altro veicolo. Nella caduta è finito su un cordolo di cemento.