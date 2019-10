Incidente stradale a Moscufo, giovane in gravi condizioni dopo schianto

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 4 ottobre, intorno alle ore 16:30 a Moscufo.

In particolare un'automobile, una Renault Clio, si è schiantata contro il guard-rail in via Aldo Moro sulla strada provinciale 59.

Al volante dell'utilitaria un giovane che è rimasto ferito a causa dello schianto. Coinvolto anche un altro mezzo nell'incidente.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco di Pescara che i soccorritori del 118 con questi ultimi che con un'ambulanza hanno trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni il ragazzo al volante del veicolo. Il giovane, un ragazzo di 20 anni, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in coma.

Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia stradale di Piano d'Orta che si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.