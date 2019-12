Finisce fuori strada e si schianta contro il guard rail: morto un ragazzo

Finisce fuori strada con il suo veicolo e muore. Come riporta Spoltore Notizie, un 25enne originario di Roma ma residente da tempo a Pianella era alla guida di un furgoncino rosso quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato prima contro il guard rail e poi contro un albero.

Per il giovane, purtroppo, non c'era stato nulla da fare: è infatti deceduto sul colpo. L'incidente stradale si è verificato nella notte intorno alle ore 2.30 lungo la SP 13 tra Caprara e Pianella, in direzione Pianella. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.