Schianto in moto contro un albero: morto 32enne

Nel corso della nottata si è verificato un incidente mortale in viale Aldo Moro, all'altezza dell'hotel Sea Lion a Montesilvano. Vittima un giovane motociclista, M.D.L. di 32 anni, nato ad Atri ma residente a Città Sant'Angelo. Dalle prime indicazioni pervenute, pare che il centauro si sia schiantato contro un albero dopo aver perso il controllo del mezzo.

Il decesso è avvenuto istantaneamente al violento impatto. Per i soccorritori non c'è stato nulla da fare nonostante la rianimazione cardiaca eseguita pochissimi minuti dopo lo schianto . Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri del Comando Compagnia di Montesilvano.