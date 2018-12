Incidente a Milano: morto un 23enne del Pescarese, era studente al Politecnico

Pietro Rapini ha perso il controllo della sua Vespa. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. E' deceduto domenica 9 dicembre. La polizia locale sta adesso indagando per chiarire la dinamica