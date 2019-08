Incidente mortale sull'autostrada A14, morto un uomo: c'è anche un ferito

Tragico epilogo per l'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 agosto, sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto.

Il bilancio è di una persona morta (dovrebbe essere un uomo di 60 anni) e un'altra ferita.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto una sola automobile è rimasta coinvolta nell'incidente all'interno della galleria Fonte da Capo all'altezza del km 357.

All'interno del tratto chiuso si segnalano code di 4 km in via di smaltimento. Si sono formate code di 1 km a in uscita a Giulianova

In alternativa si consiglia di uscire a Giulianova e dopo aver percorso la viabilità ordinaria è possibile rientrare a Pescara nord.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.