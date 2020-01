Incidente mortale autostrada A14 oggi, tratto chiuso nel Pescarese

Incidente stradale lungo l'autostrada A14 nel tratto pescarese nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 gennaio.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia il traffico risulta bloccato tra il bivio A14/A25 Roma-Pescara e Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

All'interno del tratto (chiuso al traffico) si è formata una coda di 3 chilometri a causa del sinistro in direzione Ancona. Purtroppo è morta una persona dopo il violento impatto tra i due veicoli.

L'incidente, un tamponamento tra una automobile, un suv Bmw, e un mezzo pesante è avvenuto al km 369. In alternativa si consiglia di uscire a Pescara Ovest/Chieti, e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Pescara nord. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso del 118, il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

