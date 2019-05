Incidente mortale a Porta Nuova, una telecamera ha immortalato lo schianto

Oltre ai rilievi eseguiti dalla polizia stradale di Pescara un nuovo elemento di prova aiuterà gli agenti a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale avvenuto quindici minuti dopo la mezzanotte di mercoledì 1 maggio in viale Gabriele d'Annunzio all'incrocio con via Giustino De Cecco a Porta Nuova.

Infatti le telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale presente nella zona hanno immortalato il terribile schianto mortale che si è verificato tra uno scooterone, uno Yamaha TMax guidato da Mirco Dottore (deceduto sul colpo) e una Ford Focus guidata da un 26enne pescarese, risultato negativo all'alcol test ma al momento indagato per omicidio stradale.

Gli agenti della polizia stradale, coordinati da Silvio Conti, hanno acquisito oggi una copia del filmato dal quale si vedrebbe chiaramente la dinamica del violento scontro tra i due veicoli a causa del quale è morto il 46enne padre di due figlie e fratello di Paolo Dottore, organizzatore di eventi, che stava tornando a casa in strada della Bonifica dopo essere stato in ospedale per un ciclo di dialisi. Il magistrato Luca Sciarretta ha disposto l'autopsia che è stata eseguita oggi.