Incidente mortale, auto travolge ciclista sulla Tiburtina

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, lungo la strada statale Tiburtina Valeria nella zona industriale di Tocco da Casauria nei pressi del salumificio.

Un'auto ha travolto un giovane in sella a una bicicletta. La vittima, di nazionalità rumena, é Dimitri Iviciuk, 39 anni, deceduto al momento del violento impatto.

Il conducente dell'auto e il passeggero che viaggiava con lui hanno riportato ferite non gravi e curate in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 2 mezzi del 118 provenienti da Scafa e Popoli. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'accaduto.