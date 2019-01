Schianto tra auto e bus, morto uomo residente a Pescara

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 11 gennaio, in Abruzzo.

Nello specifico, un'automobile e un autobus della Tua si sono schiantati frontalmente lungo la strada Statale 16 a San Vito Chietino.

In seguito al violento impatto tra i due veicoli il conducente della vettura è morto.

La vittima, originario a Pollutri, in provincia di Chieti, era residente a Pescara. In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, la Fiat 500 vecchio modello viaggiava in direzione sud mentre il bus della Tua che trasportava gli operai della Sevel procedeva nella direzione opposta.

Lo scontro frontale è avvenuto in località Valle Grotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ortona e un'ambulanza del 118.