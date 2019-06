Schianto tra moto e furgoncino sulla Tiburtina Valeria, muore centauro

Incidente mortale questa mattina, domenica 23 giugno, intorno alle ore 9:30 sulla strada Statale 5, la Tiburtina Valeria nel territorio di Tocco Casauria.

Vittima un uomo di Chieti E.D.A. di 47 anni, in sella a una moto di grossa cilindrata.

Si è trattato di un tamponamento con un Fiat Fiorino che marciava sulla stessa corsia.

Un impatto violentissimo e improvviso dal momento che non ci sono segni evidenti di una brusca frenata. La vittima è deceduta subito dopo il trasporto in ospedale. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Popoli.

(foto di repertorio)