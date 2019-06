Incidente mortale a Brecciarola, la vittima è un uomo del Pescarese

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, per un incidente stradale mortale avvenuto sulla Tiburtina Valeria nel territorio di Brecciarola. A scontrarsi, nelle vicinanze dell'are di servizio Tamoil, sono state un'automobile e una moto.

Ad avere la peggio è stato l'uomo in sella alla moto che è morto.

La vittima è un imprenditore di 37 anni, G.P., di Castiglione a Casauria in provincia di Pescara. Era in sella a una Honda quando si è schiantato con una Fiat Punto che sopraggiungeva da Chieti. In base alla prima ricostruzione il centauro sarebbe morto sul colpo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine.

(notizia in aggiornamento)