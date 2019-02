Incidente mortale sull'autostrada A24, tratto chiuso al traffico

Un incidente stradale mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 febbraio, sull'autostrada A24 Roma-Teramo.

Per questa ragione, il tratto tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola verso Teramo e Pescara è stato chiuso al traffico.

L'incidente è avvenuto all'altezza del Km 39 e sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura. All'interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata con code. Dopo l'uscita obbligatoria a Vicovaro-Mandela si può rientrare in autostrada a Carsoli dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto è presente il personale della Strada dei Parchi e tutti i mezzi di soccorso e la polizia stradale.

Come fa sapere Strada dei Parchi si è in attesa dell'autorizzazione del magistrato per riaprire l'autostrada.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO