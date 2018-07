Paura in via Verrotti, donna travolta da un'auto sulle strisce

Questa mattina, intorno alle 12,30 all'inizio di via Verrotti nei pressi del civico 7, una signora di 65 anni ha riportato fratture scomposte in varie parti del corpo in seguito a un incidente avvenuto nel mezzo della carreggiata.

La donna stava attraversando sulle strisce pedonali ma è stata comunque travolta da una Honda Jazz guidata da un 47enne di Montesilvano che, stando ai primi accertamenti, non avrebbe rispettato le regole di precedenza ai pedoni. L'investita è stata ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti, ma non è in gravi condizioni.