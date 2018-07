Travolto da un'auto mentre era in bici. Anziano finisce al Pronto Soccorso

Questa mattina un anziano ciclista è stato investito in pieno da una vettura in un punto abbastanza pericoloso e poco segnalato della città. L'ultraottantenne stava percorrendo a pedali la strada parco, quando all'incrocio con via Torrente Piomba è stato centrato in pieno da un'auto. Il rocambolesco incidente gli ha causato diversi politraumi ed è stato necessario il ricovero in ospedale. Il conducente del mezzo si è fermato ed è stato tra i primi a soccorrerlo.

All'arrivo dell'ambulanza del 118, la persona infortunata era comunque cosciente e non si è reso necessario intervenire con manovre di rianimazione. Alla Polizia locale il compito di ricostruire la dinamica anche se non sono state riscontrate al momento particolari anomalie.