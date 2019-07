Montesilvano, scontro fra furgoni e gazzella dei carabinieri: paura in via Charini - FOTO

Paura ma per fortuna nessun ferito per un incidente che ha coinvolto tre veicoli nel tardo pomeriggio di oggi in via Chiarini, a Montesilvano.

Per circostanze ancora da chiarire, due furgoni ed una gazzella dei carabinieri si sono scontrati. I furgoni hanno centrato l'auto dei militari da entrambi i lati, danneggiandola. Uno dei furgoni proveniva da via Chiarini in direzione monti - mare e stava per svoltare verso via Sciesa, dove contemporaneamente l'altro furgone si stava immettendo sempre in via Chiarini direzione monti. La gazzella invece transitava su via Chiarini in direzione mare - monti.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Montesilvano che si è occupata dei rilievi ed ha regolato il traffico veicolare. Non sono stati segnalati feriti.