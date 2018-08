Montesilvano, giovane finisce in rianimazione dopo un incidente stradale

Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Pescara, in seguito alle gravi lesioni riportate la notte scorsa in un incidente stradale accaduto alle 3.45 in via Adda a Montesilvano.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte delle forze dell'ordine, il giovane, che era su uno scooter, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada.