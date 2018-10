Montesilvano: ciclista investita davanti a Porto Allegro

Una donna è rimasta lievemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Montesilvano lungo viale Aldo Moro, di fronte al Porto Allegro.

La donna era a bordo della sua bici quando, per circostanze ancora da chiarire, è stata investita da un'automobile in transito. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto è arrivata un'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale. Per lei solo alcune escoriazioni e contusioni.