Montesilvano, travolto sulle strisce pedonali: è grave

E' in gravi condizioni l'anziano investito nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, in via Vestina all'altezza dell'ottica Besco a Montesilvano. L'uomo, D.C.D. di 82 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è stato travolto da una macchina guidata da una ragazza di 33 anni.

Già dopo i primi immediati soccorsi si è avuta l'impressione della gravità dell'incidente occorso allo sfortunato pedone, ricoverato in ospedale in condizioni critiche per il trauma cranico e le lesioni riportate a seguito dell'impatto con l'autovettura. Sul posto la polizia municipale di Montesilvano per i rilievi e le indagini del caso.