Montesilvano: anziano investito sulle strisce, ricoverato in ospedale

Questa mattina un uomo di 86 anni, B.T., è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È accaduto nella trafficata Corso Umberto a Montesilvano. L'impatto è stato tutt'altro che morbido, a tal punto che è dovuta intervenire l'ambulanza per trasportare il contuso in ospedale.

Trauma cranico commotivo. Questa la diagnosi al momento del ricovero. L'età avanzata del pedone preoccupa i medici che lo hanno in cura. Anche la donna al volante della Fiat 500 è anziana e dalle prime ricostruzioni sembra avere colpe evidenti. Le rilevazioni da parte della Polizia Locale risulteranno fondamentali per stabilire come l'incidente si sia effettivamente verificato.