Montesilvano, anziana investita: individuato e denunciato il pirata della strada

La Polizia Locale di Montesilvano è riuscita ad individuare l'automobilista che ha investito un'anziana donna per poi proseguire la sua marcia nel tentativo di sfuggire alle sue responsabilità. È un giovane di 27 anni che ieri mattina, al volante di una Lancia Y, ha preso in pieno la 70enne ed è scappato senza prestare soccorso.

ANZIANA INVESTITA SULLE STRISCE

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Dante e via Tasso. Gli agenti sono risaliti a lui grazie alle testimonianze di alcuni pedoni e alla visione di alcune telecamere di videosorveglianza. La vittima, trasportata in ospedale da un'ambulanza, non ha riportato fortunatamente lesioni gravi, mentre il conducente del veicolo è stato denunciato per lesioni ed omissione di soccorso.