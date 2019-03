Schianto fra moto ed auto: grave un centauro

Un 40enne pescarese è rimasto gravemente ferito a segutio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sul lungomare di Montesilvano. L'uomo era a bordo della sua moto in direzione sud quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con un'autovettura che viaggiava in senso opposto. In base ad una ricostruzione dei carabinieri di Montesilvano, che si sono occupati dei rilievi, pare che uno dei due mezzi stesse per svoltare su via Tavo.

L'uomo è ricoverato in rianimazione a Pescara. La prognosi è riservata.