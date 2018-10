Si schianta con l'auto contro un albero, donna in gravi condizioni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 15 ottobre, intorno alle ore 7 a Montebello di Bertona.

Nello specifico, una donna di 37 anni al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo finendo prima fuori strada e poi contro un albero.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, la 37enne, L.M. le sue iniziali, avrebbe perso il controllo dell'automobile nella zona dello stabilimento della Brioni, forse a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia.

È stata soccorsa e accompagnata all'ospedale di Pescara da un'ambulanza del 118. È stata ricoverata in gravo condizioni con prognosi riservata a causa delle lesioni riportate.

Dei rilievi e degli accertamenti utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Penne.