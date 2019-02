Incidente a Manoppello, ambulanza tamponata sulla A25: quattro feriti

Incidente nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A25 nel territorio di Manoppello. Un'autovettura, per circostanze ancora da chiarire, ha tamponato un'ambulanza della Misericordia di Alanno, a poca distanza dallo svincolo. Sull'ambulanza era presente un'anziana paziente di 76 anni di Manoppello rimasta ferita. Ferito lievemente anche uno dei volontari che viaggiava sull'ambulanza: entrambi sono stati trasportati in ospedale a Pescara per le lesioni riportate. Anche le due persone che viaggiavano sull'autovettura sono rimaste ferite, e sono state trasportate in ospedale a Popoli.

Inizialmente era stato chiesto l'intervento dell'elicottero del 118 di Pescara, poi rientrato. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che si è occupata dei rilievi.