Ludovico Anelli: donati gli organi del 23enne morto per un incidente

Cuore, polmoni, reni, fegato e cornee di Ludovico continueranno a vivere nel corpo di altre persone, per ridare loro una speranza di vita. Ultimo grande gesto di solidarietà e d'amore da parte dei genitori di Ludovico Anelli, 23enne di Collecorvino morto ieri dopo 10 giorni di coma a seguito di un terribile incidente stradale.

Ludovico si era schiantato contro un'auto in via Vestina a Montesilvano il 1 luglio. I soccorsi erano riusciti a strapparlo alla morte ed era stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara, dove ieri la sua battaglia per la vita è finita. Tre equipe provenienti da Torino, Padova e Bergamo sono intervenute ieri sul corpo di Ludovico per prelevare gli organi che già oggi sono stati impiantanti nei rispettivi pazienti. I funerali si terranno domani 12 luglio alle ore 17 a Collecorvino, nella chiesa di San Rocco.