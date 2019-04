Incidente a Loreto Aprutino, giovane si ribalta con l'auto: è grave

Un brutto incidente dalle serie conseguenze si è verificato nel pomeriggio di oggi in contrada Remartello a Loreto aprutino. Un giovane di 19 anni, per cause ancora da accertare, si è ribaltato dopo aver perso il controllo del mezzo. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. E in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Montesilvano.