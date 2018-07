Investita da un Fiorino, donna anziana muore all'ospedale di Pescara

Si chiamava Maria Barducci ed è morta ieri, nel primo pomeriggio, all'ospedale di Pescara. La donna, 89 anni, è stata investita in mattinata a San Salvo, nei pressi della villa comunale, mentre era a spasso con il suo cane: non si sarebbe accorta dell'arrivo di un Fiat Fiorino guidato da un 71enne.

Per le prime cure sanitarie è giunta un'ambulanza della Valtrigno, ma le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravi, tanto che è stato disposto il suo trasporto al 'Santo Spirito' in eliambulanza, atterrata nello stadio comunale 'Bucci'. Purtroppo la signora Barducci non ce l'ha fatta. La dinamica dell'incidente è al vaglio di Polizia Locale e Carabinieri.