Fa inversione a U sulla SS16 e si scontra con un'auto, grave centauro di Pescara

Un motociclista di Pescara di 52 anni è in prognosi riservata all'ospedale 'Spirito Santo' a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Rocca San Giovanni in località Cavalluccio sulla ss 16. L'uomo, che viaggiava a bordo di una moto insieme con la moglie, ricoverata per lesioni lievi all'ospedale di Lanciano, si è scontrato con una Fiat Punto condotta da una donna residente a Vasto.

Secondo i primi rilievi della polizia stradale di Lanciano, il centauro avrebbe improvvisamente effettuato un'inversione a U sulla statale scontrandosi con l'auto e finendo sotto la sua scocca. Sul posto sono intervenuti gli agenti Polizia stradale di Lanciano, l'elisoccorso del 118 di Pescara che dopo aver stabilizzato il ferito lo hanno trasportato in ospedale.