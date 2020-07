Doppio incidente sull'asse attrezzato: ferito un motociclista, code e disagi per gli automobilisti [FOTO]

Mattinata difficile quella di oggi 2 luglio lungo l'asse attrezzato Chieti Pescara a causa di due incidente nel giro di poche ore. Il primo sinistro è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Chieti all'altezza dell'uscita Salvaiezzi verso le 10.30, dove un autocarro ha perso il carico ed il materiale è finito in strada, provocando la caduta di un motociclista che non è riuscito schivare l'ostacolo. È stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Pescara per un politrauma. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Pescara.

Circa un'ora dopo è avvenuto il secondo sinistro, all'altezza dell'uscita di Sambuceto lungo la carreggiata in direzione Pescara. Qui c'è stato un tamponamento fra due auto ovvero una Peugeot ed una Fiat Panda. Quest'ultima a seguito dell'impatto è rimasta di traverso lungo la carreggiata provocando il blocco del traffico, con code e rallentamenti per diversi minuti.