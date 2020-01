Si schianta contro un'auto in sosta lungo viale Bovio: un ferito

Paura nella serata di oggi in viale Bovio a Pescara dove una persona alla guida della propria auto, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un'auto in sosta.

Nell'impatto, il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale di Pescara. Le sue condizioni non sarebbero gravi.