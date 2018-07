Montesilvano, schianto sulla Vestina: grave un 23enne

Un terribile incidente davanti agli occhi spaventati di diversi automobilisti e pedoni si è verificato lungo via Vestina, particolarmente trafficata in quel momento. Lo sfortunato protagonista è un ragazzo di 23 anni residente a Collecorvino che in sella ad uno scooter è rimasto coinvolto in uno scontro dalle conseguenze piuttosto preoccupanti. Il sinistro è avvenuto ieri sera a causa di una manovra azzardata con il motociclo.

Travolto da un'auto in corsa che lo ha colpito lateralmente, il giovane è stato sbalzato per diversi metri carambolando sull'asfalto. Il casco di protezione ha limitato i danni, ma la prognosi resta riservata. L'equipe medica del reparto di Anestesia e Rianimazione che lo tiene in cura spera in un miglioramento delle sue condizioni per scongiurare l'ipotesi di intervenire chirurgicamente.