Paura in via colle di mezzo: scontro fra un autobus e due vetture, auto si ribalta - FOTO

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi 21 dicembre a Pescara per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture ed un autobus urbano della Tua in via colle di mezzo. Per circostanze ancora da chiarire, i tre mezzi si sono scontrati ed un'opel Corsa grigia, sulla quale viaggiavano tre giovani, si è ribaltata andandosi ad incastrare fra il mezzo pubblico ed altre vetture in sosta come nel caso di una Hyundai lx20 bianca.

Due giovani di 33 e 31 anni sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ambulanza all'ospedale di Pescara, riportando fortunatamente solo qualche escoriazione ed un taglio alla mano. Ferita anche una donna alla guida di una Chevrolet Spark color oro che ha impattato frontalmente, trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che si è occupata di tirare fuori dalle lamiere e dagli abitacoli i feriti.