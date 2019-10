Scontro frontale fra auto: chiusa la Tiburtina a Tocco da Casauria

La strada statale 5 Tiburtina Valeria è chiusa temporaneamente al traffico nel territorio comunale di Tocco da Casauria a causa di un incidente stradale.

Due vetture, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente all'altezza del chilometro 186,7. Non ci sarebbero feriti. Sul posto i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi ed il personale Anasl per ripristinare il prima possibile la transitabilità.