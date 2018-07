Schianto in auto sulla Tiburtina: è morta la piccola Francesca

La terribile notizia è stata comunicata alla stampa dai Carabinieri di Popoli. Nella locale stazione, tutti i militari sono profondamente scossi per il tragico epilogo che ha turbato un'intera comunità. Francesca non ce l'ha fatta. E' morta nel pomeriggio la bimba di tre anni coinvolta nell'incidente stradale di domenica notte.

Era ricoverata da cinque giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Nelle ultime ore le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate, finendo in coma irreversibile. Questa mattina i medici hanno constatato la morte cerebrale e dopo tutti gli accertamenti da parte dell'organo collegiale, come previsto dal protocollo, è stato diagnosticato il decesso. La mamma è ancora in prognosi da politrauma e ne avrà per una ventina di giorni. Era proprio lei alla guida della Ford Fiesta che ha preso in pieno un albero posto ai margini della carreggiata sulla via Tiburtina, tra i comuni di Manoppello e Scafa.