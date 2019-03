Incidente sulla Fondo Valle Alento: ferito un uomo del Pescarese

Un 61enne di Spoltore è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla Fondo Valle Alento, in contrada Cetti Castagne di Francavilla al Mare. L'uomo era in sella alla sua moto Bmw 1200 quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con una Fiat 500 L all'altezza della palestra "New Step".

A quanto pare l'automobile, nel tentativo di immettersi sulla Fondo Valle, ha urtato la moto che viaggiava in direzione Chieti. Il 61enne è stato ricoverato in ospedale a Pescara per i traumi riportati, con prognosi di 40 giorni. Ferita in modo lieve una donna che viaggiava a bordo dell'automobile, guidata da un uomo di Montesilvano.