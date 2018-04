Incidente a San Donato: si schianta con lo scooter contro un palo, ferito pescarese

Un 51enne pescarese è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto ieri notte in via Alento, a San Donato. L'uomo, verso le 3, stava percorrendo a bordo del suo scooter via Alento quando, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo sul marciapiede.

Sul posto i soccorsi del 118 e la squadra volante. Al momento dell'intervento dei sanitari era privo di coscienza. Ora si trova ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.