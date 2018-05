Incidente a Rosciano: schianto fra auto e minibus, un morto

Tragedia lungo le strade pescaresi nella notte. Un 47enne Ermanno Finocchio di Alanno, è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 44 a Rosciano. La sua auto si è scontrata frontalmente con un minibus di una squadra di softball femminile che tornava da una partita.

Il conducente del minibus è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Fortunatamente solo qualche contusione per le ragazze del softball. La vittima invece è rimasta incastrata fra le lamiere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della stazione di Alanno per estrarre il corpo senza vita dalla sua Alfa. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.