Incidente a Portanuova: travolge uno scooter e si da alla fuga, ma l'auto perde la targa

Pensava di averla fatta franca scappando dopo aver travolto una donna a bordo di uno scooter, ma la targa del suo veicolo è caduta ed è rimasta sul posto, permettendo di identificarlo in pochi minuti. Protagonista della vicenda un 60enne pescarese, denunciato per omissione di soccorso.

L'uomo era a bordo di un'automobile che gli aveva prestato un'amica, ed all'altezza dell'incrocio fra via Arnaldo da Brescia e via Italica ha travolto lo scooter. La donna è rimasta ferita ma non in condizioni gravi. La Polizia Municipale che si è occupata dei rilievi dalla targa è risalita alla proprietaria che ha rivelato l'identità del conducente in quel momento.