Incidente a Popoli: frontale fra due auto, tre feriti

E' di tre feriti non gravi il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Tiburtina nel comune di Popoli, all'altezza del casello della A25.

Due vetture, una Alfa Mito ed una Grande Punto, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Ad invadere la corsia opposta il conducente della Punto, un ventenne di Sulmona probabilmente tradito dall'asfalto viscido per la pioggia. Nell'altra vettura viaggiavano un 20enne di Bussi ed una ragazza di Chieti. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Popoli, ma le condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Popoli ed il 118 che si è occupato dei soccorsi.