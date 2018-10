Incidente Pescara A14, motociclista in coma dopo lo schianto

Emergono ulteriori dettagli in merito all'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, verso le 16, lungo l'autostrada A14 in direzione Bari nel tratto fra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Sud. Vittima della brutta caduta un motociclista di Grosseto di 63 anni ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Pescara.

Attualmente è in coma e la prognosi è riservata. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118, assieme alla Polizia Stradale ed al personale di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'incidente si era formata una coda di circa un chilometro ma attualmente la viabilità è tornata nella norma, anche se comunque si registrano rallentamenti a cavallo fra i caselli di Pescara Sud ed Ortona per lavori.