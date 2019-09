Scontro tra Suv e moto, incidente mortale sulla Nazionale Adriatica

Incidente mortale a Silvi Marina oggi, domenica 8 settembre, verso ora di pranzo.

A scontrarsi, lungo la Nazionale Adriatica, la strada statale 16, sono stati un'automobile, modello Suv, e una moto in sella alla quale c'era una coppia, un uomo e una donna.

In base alle prime informazioni, a perdere la vita sarebbe è stata la donna in sella al mezzo a due ruote a causa del violento impatto quasi frontale contro il Suv che viaggiava verso sud. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia stradale che quelli della polizia municipale oltre ai soccorritori del 118 che hanno accompagnato in ospedale l'uomo che era alla guida della moto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO