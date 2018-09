Ciclista travolto e ucciso da un'auto a Francavilla al Mare

Ciclista travolto e ucciso da un'auto questa sera, domenica 9 settembre, a Francavilla al Mare. L'incidente mortale è accaduto intorno alle 22:50.

La vittima è un 20enne del Ghana residente a Pescara, in via San Donato: il ragazzo è stato investito mentre usciva dalla provinciale per Ripa Teatina, in contrada Santa Cecilia. La strada, nello specifico, è quella che dall'uscita dell'autostrada A14 porta a Ripa.

La vettura coinvolta nell'impatto è una Volkswagen Polo, alla guida della quale c'era una donna di 39 anni che ha cercato - purtroppo inutilmente - di evitare lo scontro andando sulla corsia opposta.

Sul posto la polizia stradale di Chieti e l'ambulanza del 118 di Chieti. I sanitari hanno provato a rianimare il giovane, ma senza esito.