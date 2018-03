Incidente a Montesilvano: scontro frontale in galleria, due feriti

Due persone sono rimaste ferite questa mattina attorno alle 11 a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto in galleria lungo la variante che collega Montesilvano a Francavilla. Due autovetture, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente all'interno del tunnel "I Pianacci" in direzione sud nel territorio di Montesilvano.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per i traumi e le contusioni riportate, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto la Polizia Municipale e la Polizia Stradale. La galleria è stata chiusa per diversi minuti per consentire i rilievi e la pulizia delle carreggiate. A favorire l'ìncidente potrebbe essere stato l'asfalto viscido.