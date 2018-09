Schianto sul lungomare: la vittima è Marco De Luca

Si chiamava Marco De Luca, aveva 32 anni ed era di Città Sant'Angelo la vittima del terribile schianto avvenuto nella notte sul lungomare di Montesilvano. Il giovane era a bordo della sua moto quando, per circostanze ancora da chiarire, si è schiantato contro un albero all'altezza dell'Hotel Sea Lion mentre avrebbe dovuto fare la curva che porta nella parte finale di viale Aldo Moro.

Sul posto transitava per caso un'ambulanza della Misericordia che tornava proprio dalla cittadina angolana con un paziente. Vista la gravità della situazione due persone dell'equipaggio sono scese iniziando le operazioni di rianimazione ed allertando anche un'ambulanza medicalizzata. A quanto pare Marco stava andando a lavoro nell'azienda Barberini per iniziare il turno. Aveva trascorso la serata con amici sul lungomare di Pescara. Incredulità e dolore fra i parenti e gli amici che lo descrivono come un ragazzo buono ed affabile, "un pezzo di pane".