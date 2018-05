Incidente a Lettomanoppello: gravi cinque ragazzi

Un terribile incidente stradale si è verificato in piena notte a Lettomanoppello. Una Audi A5, occupata da cinque ragazzi tutti sotto i 30 anni, percorreva via Valle in direzione Scafa a velocità elevata. Il conducente dell'auto è un 26enne che risulta residente in provincia di Reggio Emilia. In prossimità di una curva, il giovane ha perso il controllo del volante finendo la corsa contro un muro in cemento che delimita una proprietà privata.

L'impatto è stato violentissimo e la scena che si è presentata ai soccorritori è stata impressionante. Tutti gli occupanti del veicolo erano incastrati nel cumulo di lamiere e per estrarli è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pescara. Sul posto, per i rilievi tecnici, sono giunti i Carabinieri delle stazioni di Manoppello, San Valentino e Popoli. I cinque feriti si trovano ricoverati in ospedale e soltanto uno di loro non è finito in sala operatoria. Gli altri quattro saranno sottoposti a delicati interventi chirurgici a causa di politraumi e fratture diffuse e scomposte, con prognosi di 30 giorni. Nessuno è in pericolo di vita. L'esito dell'esame alcoltest eseguito al guidatore potrà fare maggiore chiarezza sulle cause del sinistro.