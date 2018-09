Scontro auto-fuoristrada, giovane in ospedale con l'eliambulanza [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 24 settembre, a Moscufo.

Nello specifico, due veicoli, un'automobile modello Ford Fiesta, e un fuoristrada modello Hyundai Galloper, si sono scontrati quasi frontalmente con violenza.

Dopo il forte impatto frontale tra i due mezzi, la Ford Fiesta, guidata da un ragazzo di 24 anni di Penne residente a Cappelle sul Tavo, è finita fuori strada nei campi che costeggia la carreggiata stradale dopo lo schianto con il fuoristrada, al volante della quale c'era un 35enne.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Pescara, la polizia stradale del distaccamento di Piano d'Orta, l'ambulanza medicalizzata del 118 di Pianella e l'ambulanza dell'associazione Life.

Il 24enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara con l'eliambulanza per i traumi riportati. Ma non sarebbe in gravi condizioni.