Incidente a Civitella Casanova: ferito un neonato

E' rimasto ferito anche un bimbo di 4 mesi nel brutto incidente stradale avvenuto questa mattina a Civitella Casanova, lungo la Strada Provinciale 1. Due veicoli, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrati frontalmente. In una delle automobili viaggiava un uomo, rimasto ferito in modo grave e trasportato in elicottero dal 118 all'ospedale di Chieti.

Nell'altra vettura viaggiavano una donna con il bimbo. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza a Pescara. Per estrarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.